Entrevistada na prisão, Ghislaine Maxwell lamenta que "querido amigo" príncipe André pague "preço elevado" pela ligação a Epstein

Na sua primeira entrevista aos media desde que está a cumprir pena no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn, Ghislaine Maxwell, que foi condenada a 20 anos de prisão por aliciar raparigas adolescentes para serem abusadas sexualmente pelo antigo namorado e milionário Jeffrey Epstein, falou sobre o seu "querido amigo" príncipe André e lamentou que "muitas pessoas" estejam a ser “canceladas” por estarem associadas a ela, "quando nem sequer conheciam Epstein".

Ao "Daily Mail", Ghislaine Maxwell falou sobre a sua "amizade" com o príncipe André, que "como é evidente não poderia sobreviver" à sua condenação a uma pena de prisão. Também lamentou que o duque de Iorque esteja a "pagar um preço muito elevado pela ligação a Epstein".

O mesmo estará a acontecer com "muitas outras pessoas que foram prejudicadas e perderam os seus trabalhos", quando nem sequer conheciam o milionário. "Não tinham literalmente nada a ver com ele" e estão agora a ser excluídas "devido à cultura do cancelamento em que vivemos".

As amizades com Trump e Bill Clinton

Maxwell referiu outras "amizades especiais" que perdeu entretanto, como a do antigo presidente norte-americano Bill Clinton. "Tínhamos muito em comum. Sinto-me mal que ele seja outra vítima só por causa da sua associação a Jeffrey". Entende, contudo, que também essa relação tenha terminado, considerando os acontecimentos dos últimos meses.

Já Donald Trump, por outro lado, “foi dos poucos que manifestou o seu apoio” depois da detenção de Maxwell em 2020. "Ao contrário de todos os outros, preocupou-se comigo. Fiquei muito comovida por se ter lembrado de mim e ter partilhado palavras de apoio."

Fotografia de príncipe André com Virginia Giuffre é “falsa”

Saindo em defesa do príncipe André, Maxwell garantiu que a fotografia em que o duque de Iorque aparece ao lado de Virginia Giuffre, quando esta tinha 17 anos, é "falsa". “Há mais de 50 problemas com aquela fotografia.”

Giuffre, que trabalha como advogada, processou o príncipe André em 2021, em Nova Iorque, alegando que o terceiro filho de Isabel II a agrediu sexualmente e a obrigou a ter relações sexuais na residência de Maxwell em Londres. Ambas as partes chegaram a um acordo extrajudicial em fevereiro.

Também a morte de Jeffrey Epstein levanta, na opinião de Ghislaine Maxwell, muitas "suspeitas". “Acho, sinceramente, que há uma cultura de mentira que deve ser investigada e revelada ao público.” Admitiu, contudo, que ter conhecido o milionário norte-americano foi dos "maiores erros" da sua vida. "Se pudesse voltar atrás, evitaria obviamente conhecê-lo."