A máquina partidária que define o futuro da China

O caminho que a China vai percorrer nos próximos anos está prestes a tornar-se mais claro. O Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCC) realiza-se a cada cinco anos e o próximo está perto: arranca domingo. É nesta reunião — a que mais se destaca no calendário político do país — que se determina a liderança do partido, se definem objetivos políticos e se decidem alterações à Constituição do PCC.

Na base do partido que governa a China estão cerca de 96 milhões de militantes, que serão representados no Congresso por 2296 delegados. Em teoria, é durante o Congresso que se escolhe o Comité Central do PCC, com cerca de 200 membros e 170 suplentes. Este decide, por sua vez, a composição do Politburo. Atualmente, dos 25 membros do Politburo, sete compõem o Comité Permanente. Um deles é o secretário-geral do PCC. Prevê-se que Xi Jinping se mantenha no cargo, que ocupa há dez anos, em vez de se limitar aos habituais dois mandatos, como os seus antecessores Hu Jintao (2003-13) ou Jiang Zemin (1993-2003).