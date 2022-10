“Quero ser honesta: isto é difícil” Liz Truss reverte política de corte de impostos, mas não responde a perguntas sobre demissão

Os jornalistas bem quiseram saber e repetidamente perguntaram: “Que condições tem para continuar?”, “As suas políticas têm credibilidade depois de todos estes problemas?”. Liz Truss nunca respondeu. Numa conferência de imprensa que durou cerca de cinco minutos, esta sexta-feira em Londres, a primeira-ministra britânica repetiu quase sempre o que tem dito noutras ocasiões: o crescimento económico é sua prioridade.

A crítica é feita, na verdade, à forma como Truss tem optado por atingir tal meta: baixando impostos para os mais ricos e as empresas e recorrendo ao endividamento para continuar a gerir a máquina do Estado.

A medida mais sonante do seu programa, a recusa em subir o IRC de 19% para 25%, teve de cair. Os impostos vão mesmo subir para as empresas. É a segunda reviravolta de Truss, depois de ter sido forçada a abandonar a intenção de cortar a taxa de imposto ao escalão mais rico, de 45% para 40%.

“Ficou claro que partes do nosso mini-orçamento foram mais longe, e implantadas mais depressa, do que os mercados esperavam, pelo que a forma como procuramos cumprir a nossa missão tem de mudar”, começou por dizer a governante conservadora.

Truss admitiu estar a passar por uma situação complicada. “Quero ser honesta: isto é difícil. Mas vamos ultrapassar esta tempestade e conseguir um crescimento forte e sustentado que possa transformar o nosso país nas próximas gerações”, prometeu.

Na resposta às perguntas sobre a sua própria demissão, foi dizendo que não pode sair quando “o país precisa de estabilidade”. “Por isso tive de tomar as decisões difíceis que tomei hoje. A missão continua a mesma. Precisamos, sim, de elevar os níveis de crescimento económico do nosso país. Precisamos de ajudar as pessoas em todo o país. Mas, em última análise, também precisamos de garantir a estabilidade económica, e tenho de agir no interesse nacional”.

Líder trabalhista pede novo Governo

O líder da oposição trabalhista não se contenta com a demissão do ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng. “Não desfaz os danos causados em Downing Street”, disse Keir Starmer à BBC. “A abordagem imprudente de Liz Truss arrasou a economia, fazendo com que as hipotecas disparassem, e prejudicou a posição do Reino Unido no mundo. Precisamos de uma mudança de Governo.”

O ministro-sombra do Trabalho e Pensões, Jonathan Ashworth, afirma que é “claro” que o Governo está “em colapso”.

Em atualização