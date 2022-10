Congresso do Partido Comunista da China: quatro rostos que vale a pena memorizar

O Congresso do Partido Comunista da China (PCC) começa este domingo. Durante cerca de uma semana, a elite do partido vai definir objetivos políticos, alterações à Constituição do PCC e a sua liderança.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler