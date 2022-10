Ales Bialiatski, da Bielorrússia, e as organizações Memorial, da Rússia, e Centro para as Liberdades Civis, Ucrânia, ganham o Nobel da Paz

O prémio Nobel da Paz de 2022 foi atribuído a Ales Bialiatski, da Bielorrússia, e a duas organizações de defesa dos direitos civis e da democracia da Rússia, Memorial e da Ucrânia, Centro para as Liberdades Civis. A academia Nobel norueguesa, responsável por esta categoria dos galardões instituídos por Alfred Nobel em 1895 e atribuídos desde 1901, justificou a escolha: “Os laureadoa deste ano representam a sociedade civil nos seus países. Ao longo de muitos anos promoveram o direito de criticar o poder e de proteger os direitos fundamentais dos cidadãos.”

Os laureados “fizeram esforços excecionais para documentar crimes de guerra, abusos de direitos humanos e abuso de poder. Juntos, demonstram o significado da sociedade civil em prol da paz e da democracia”.

“Queremos sublinhar a importância da sociedade civil na defesa dos direitos civis”.

Berit Reiss-Andersen, a presidente do comité Nobel noruguês, não quis enfatizar a sugestão de que a escolha dos três laureados pela Paz em 2022 fossem uma mensagem direta a Vladimir Putin. “O prémio é sempre dado a alguém por alguma coisa” e não “contra alguém”, disse.

Os três laureados com o Nobel da Paz 2022 representam a sociedade civil do continente europeu: Bielorrússia, Rússia e Ucrânia. E nenhum deles fazia parte da lista restrita de eventuais vencedores que até ontem circulava.

tt news agency/reuters

Ales Bialiatski foi um dos iniciadores do movimento democrático que emergiu na Bielorrússia em meados dos anos 1980. Dedicou a sua vida à promoção da democracia e desenvolvimento pacífico no seu país de origem, a Bielorrússia. Fundou a organização Viasna (Primavera) em 1996, que evoluiu para uma organização de defesa dos direitos humanos que se dedicou a documentar e a protestar contra o uso de tortura pelas autoridades contra os presos políticos.

As autoridades têm procurado repetidamente silenciar Bialiatski, que se encontra preso neste momento desde 2020 sem julgamento.

O mesmo objetivo ano após ano

A distinção em causa destina-se a recompensar, a cada ano, “a pessoa que tenha feito mais ou melhor trabalho pela fraternidade entre as nações, a abolição ou a redução dos exércitos e a manutenção ou promoção de congressos de paz”, conforme ditou Alfred Nobel. O júri é um comité de cinco membros, eleito pelo Parlamento da Noruega.

Cada laureado recebe uma medalha, um diploma e uma recompensa monetária de 10 milhões de coroas suecas (cerca de 915 mil euros). Em nenhuma categoria pode haver laureados a título póstumo. A exceção aconteceu em 2011, quando Ralph Steinman foi um de três distinguidos com o prémio da Medicina. Acontece que o Comité Nobel não sabia, ao escolhê-lo, que tinha morrido dias antes.

A entrega do Nobel da Paz acontece a 10 de dezembro no átrio da Universidade de Oslo, capital norueguesa, ao passo que a cerimónia dos demais prémios (Física, Química, Fisiologia ou Medicina e Literatura) está marcada para Estocolmo.

No ano passado o Nobel da Paz foi, ex-ӕquo, para os jornalistas Dmitry Muratov (russo) e Maria Ressa (filipina), “pelos seus esforços por salvaguardar a liberdade de expressão, que é pré-condição para a democracia e a paz duradoura”.

Nobel da Paz é o que tem mais mulheres vencedoras

O prémio da Paz foi atribuído, até hoje, a 109 indivíduos e 25 organizações. Já distinguiu mulheres por 18 vezes, mais do que qualquer outra categoria. O Comité Internacional da Cruz Vermelha venceu-o em três ocasiões (1917, 1944 e 1963) e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em duas (1954 e 1981).

Houve 19 anos em que o júri decidiu não atribuir Nobel da Paz. Em 122 edições, só um escolhido rejeitou o prémio: Le Duc Tho. O político vietnamita (1911-1990) fora indicado com o secretário de Estado americano, Henry Kissinger, em 1973.

A atribuição do Nobel da Paz de 2022 encerra os prémios canónicos deste ano. Segunda-feira será anunciado o vencedor do Prémio de Ciências Económicas do Banco Central Sueco em Memória de Alfred Nobel. Vulgarmente conhecido como Nobel da Economia, não o é em rigor, dado que não foi instituído pelo criador da iniciativa, tendo surgido em 1969, 73 anos após a sua morte.

Os mais recentes dos prémios são: Svante Pääbo (Fisiologia ou Medicina), “pelas suas descobertas sobre genomas de hominídeos extintos e evolução humana”; Alain Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger (Física), “por experiências com fotões entrelaçados, estabelecendo a violação das desigualdades de Bell e como pioneiros da ciência da informação quântica”; Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal e K. Barry Sharpless (Química), “pelo desenvolvimento da química do clique e da química bio-ortogonal”; Annie Ernaux (Literatura), “pela coragem e acuidade clínica com que desvela as raízes, distanciamentos e restrições coletivas da memória pessoal”.