Se vencer no dia 30, Lula governará longe da bonança dos seus anteriores mandatos

No último domingo, 2 de outubro, o Brasil foi a votos e o que saiu das urnas eletrónicas foi um país cindido entre o azul e o vermelho. Apesar do avanço do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda) nos 26 Estados brasileiros e no Distrito Federal (onde fica a capital, Brasília), o antigo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva só venceu por larga vantagem nos estados do Nordeste. O atual chefe de Estado e de Governo, Jair Bolsonaro, do Partido Liberal (PL, direita radical), permanece forte em regiões mais desenvolvidas, como o Sul do Brasil, e nas regiões do agronegócio, em especial o Mato Grosso, no Centro Oeste brasileiro.

