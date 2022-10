Coreia do Norte subiu a parada nos testes de mísseis balísticos: quatro perguntas para compreender a escalada de Kim Jong-un

Na madrugada desta terça-feira soaram alarmes em zonas no nordeste do Japão. O aviso surgiu depois de a Coreia do Norte ter disparado um míssil balístico que sobrevoou o Japão – naquela que foi a trajetória mais longa entre os testes realizados por Pyongyang. Apesar de se acreditar que o míssil caiu no Oceano Pacífico, o Japão considerou que a ação constituiu uma ameaça à segurança nacional.

Com que frequência é que a Coreia do Norte lança mísseis?

Kim Jong Un ascendeu ao poder em 2012 . Entre janeiro desse ano e junho de 2022 a Coreia do Sul realizou 160 testes de mísseis, mostra a base de dados do Centro de Estudos de Não-Proliferação (CNS, na sigla inglesa).

No primeiro ano registou-se o lançamento de dois mísseis: um teste teve sucesso e o outro falhou. Desde então, o único ano em que não houve registo de lançamentos foi 2018, quando Kim Jong-Um suspendeu os testes de mísseis balísticos, em antecipação de negociações com a Coreia do Sul e os Estados Unidos – que viriam a fracassar. A base de dados mostra que os anos mais ativos a nível dos testes foram 2016, 2017, 2019 e 2022.

A intensidade aumentou este ano. Entre testes de sucesso, falhados e os de resultado desconhecido, em apenas meio ano já se registava o mais alto número de testes segundo a CNS: 31. As autoridades do Japão dão um número diferente e apontam para 20 lançamentos de mísseis em 2022. Segundo a Reuters, ao longo dos últimos dez dias a Coreia do Norte fez cinco lançamentos.

“As capacidades da RPDC (República Popular Democrática da Coreia) evoluíram em sofisticação ao longo dos anos; vemos a Coreia do Norte a testar uma diversidade crescente de tipos de mísseis, incluindo lançamentos de mísseis a partir de comboios em movimento e um míssil balístico lançado por um submarino, no início do ano”, descreveu Edward Howell, Professor de Política na Universidade de Oxford, em resposta escrita ao Expresso.

O que foi diferente desta vez?

O governo japonês diz que o míssil foi lançado às 7h22 (hora local no Japão) e que é “altamente provável” que tenha caído no Oceano Pacífico. Apesar de não ser um fenómeno pouco habitual, o míssil lançado esta terça-feira foi o primeiro em direção ao Japão desde 2017. O alvo tendem a ser águas em redor da Península coreana.

Do lançamento realizado esta terça-feira, Howell retira que a Coreia do Norte está a “aumentar a sofisticação” do desenvolvimento de mísseis enquanto “ao mesmo tempo tira proveito de um regime de não proliferação e de um Conselho de Segurança das Nações Unidas enfraquecido”, enquanto as atenções estão focadas na Rússia e na Ucrânia.

O gabinete do primeiro-ministro do Japão publicou no Twitter que o projétil voou sobre o país. Segundo a Reuters, estima-se que o míssil tenha percorrido uma trajetória de 4600 quilómetros, a mais longa entre todos os testes realizados pela Coreia do Norte.

“O míssil parece ter voado sobre o Japão e passado o seu território antes de cair no Oceano Pacífico. No entanto, o governo japonês avisou os cidadãos para continuarem cautelosos e a monitorizar os média locais para orientação”, escreveu a embaixada dos Estados Unidos no Japão.

A iniciativa de Pyongyang surge depois de a Coreia do Sul, os EUA e o Japão terem realizado no final de setembro exercícios trilaterais anti-submarinos – algo que aconteceu também pela primeira vez em cinco anos, noticiou na altura a Reuters. Os treinos militares decorreram um dia depois de a vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, ter visitado Seul e a zona desmilitarizada situada entre as duas Coreias.

Robert Ward, do Instituto Internacional para Estudos Estratégicos, publicou no Twitter que a zona norte do Japão está “mais vulnerável” devido a tensões crescentes com a Rússia e que a cooperação entre a China, Rússia e Coreia do Norte “agrava o risco” a oeste do Japão”.

Que respostas houve ao lançamento do míssil?

Em comunicado, o chefe de gabinete do primeiro-ministro disse que não foram reportados danos em navios. “Este lançamento de mísseis balísticos sobre o Japão representa uma ameaça grave e iminente à segurança nacional”, afirmou, acrescentando que o Japão vai “considerar realisticamente todas as opções, sem excluir possibilidades, incluindo as chamadas capacidades de contra-ataque”.

Os EUA e a Coreia do Sul responderam com exercícios de bombardeamento conjuntos contra uma ilha desabitada no Mar Amarelo, escreveu a BBC. Além disso, noticiou que o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida descreveu o incidente como “comportamento violento”.

Do lado dos Estados Unidos também emergiu uma condenação. Um comunicado da porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, Adrienne Watson, descreve o lançamento do míssil de longo alcance como uma decisão “perigosa e imprudente”, que mostra “desrespeito” pelas normas de segurança internacionais e as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Watson frisa o compromisso dos EUA na defesa do Japão e da Coreia do Sul.

“Condeno veementemente a tentativa deliberada da Coreia do Norte em prejudicar a semana na região ao disparar um míssil balístico sobre o Japão”, escreveu o presidente do Conselho Europeu no Twitter. Charles Michel comentou, ainda, que a ação constitui uma “violação da lei internacional”.

De onde vêm as tensões com a Coreia do Norte?

É preciso recuar vários anos para perceber as tensões na Península coreana. A guerra entre o Norte e o Sul começou em 1950 e durou três anos. Como terminou com um armistício, tecnicamente a guerra ainda decorre. O think-tank ‘Council on Foreign Relations’ explica que o envolvimento militar dos EUA na península data precisamente do início dos anos 1950, quando apoiaram as forças do sul, enquanto o norte foi apoiado pela União Soviética e a China.

Os Estados Unidos assinaram um tratado de defesa mútua com a Coreia do Sul em 1953, que determina que, em caso de agressão externa a território de um dos países na zona do Pacífico, o outro age para dar resposta à ameaça comum. No entanto, esta não é a única aliança na região. Em 1960, os EUA assinaram um tratado de segurança com o Japão em que também se olha para um ataque armado contra qualquer uma das partes como um “perigo comum”.

O ponto que tem levantado mais preocupações a nível internacional é o desenvolvimento de um programa nuclear por parte da Coreia do Norte. Em 2003, Pyongyang anunciou a saída do Tratado de não Proliferação das Armas Nucleares. O desenvolvimento de armas nucleares valeu ao país sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, nomeadamente embargo de armamento e materiais relevantes a programas de desenvolvimento de armas de destruição maciça. Foram iniciadas negociações com o ex-Presidente americano Donald Trump em 2019, que falharam a nível dos programas nucleares e de mísseis. Em setembro deste ano, a BBC noticiou que a Coreia do Norte aprovou uma lei em que declara ser um Estado de armas nucleares e que lhe concede o direito de usar um ataque nuclear preventivo como medida de proteção.