"Uma derrota muito cedo": recuo histórico de Truss nos impostos aos mais ricos deixa ministro "em grande risco"

“Está completamente empenhada em abolir o escalão de 45% de imposto para as pessoas mais ricas do país?”. A pergunta foi colocada no domingo à primeira-ministra britânica pela jornalista Laura Kuenssberg, da BBC. A resposta foi afirmativa. Liz Truss manteve o apoio à medida, justificando que se trata de parte de um pacote para simplificar o sistema tributário. Não foram precisas mais de 24 horas para mudar de opinião.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler