Trégua no Iémen terminou oficialmente este domingo e não foi anunciado prolongamento

A trégua no Iémen terminou oficialmente este domingo, sem que tenha sido anunciado um acordo sobre o seu prolongamento, o que ameaça o progresso feito nos últimos meses naquele país devastado por quase oito anos de guerra.

O Iémen é devastado desde 2014 por um conflito entre rebeldes houthis, próximos ao Irão, e forças do governo, apoiadas por uma coligação militar liderada pela Arábia Saudita e que inclui os Emirados. Os houthis controlam a capital Sanaa e grandes extensões de território no norte e oeste do país.

Um cessar-fogo de dois meses, mediado pela Organização das Nações Unidas (ONU) entrou em vigor em 2 de abril, tendo depois sido renovado duas vezes.