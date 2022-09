Revolta militar lança Burkina Faso na incerteza oito meses após golpe

Oito meses após um golpe, o Burkina Faso foi esta sexta-feira lançado para a incerteza por uma revolta militar que a junta militar no poder está a tentar reprimir, numa tentativa de restaurar a calma. A presidência transitória do Burkina Faso disse que estava a realizar conversações com os militares na capital Ouagadougou esta manhã, não sendo claro se se tratava de uma tentativa de golpe.

"O tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba [presidente da junta militar no poder], tendo em conta a confusão criada por uma mudança de caráter por parte de alguns membros das Forças Armadas Nacionais (…), convida a população a observar com a maior prudência", disse, através de uma declaração.

A Presidência também apelou à "calma, face a certas informações que circulam, particularmente nas redes sociais". "Estão em curso conversações para restaurar a calma e a serenidade. O inimigo que ataca o nosso país só quer criar uma divisão entre os burquinabês para levar a cabo a sua ação desestabilizadora", acrescentou a declaração oficial, embora pouco depois tenham sido ouvidos tiros perto do palácio presidencial.

O porta-voz do Governo, Lionel Bilgo, disse à estação de televisão local BF1 que "nenhum membro do Governo foi detido", depois de circularem rumores de que Damiba poderia ter sido preso. "Esta é uma crise interna no exército e ainda estão em curso discussões dentro do exército para encontrar uma solução sem quaisquer obstáculos", acrescentou Bilgo.

Quando questionado pela agência Efe, um tenente do pessoal geral indicou que Damiba "está num lugar seguro" e que "está bem", mas recusou-se a responder a outras perguntas, argumentando que a situação é volátil.

O Burkina Faso encontra-se numa situação incerta após os militares terem ocupado várias áreas estratégicas de Ouagadougou esta manhã cedo, fechando escolas, bancos e empresas. De acordo com os meios de comunicação locais, soldados insatisfeitos das Forças Especiais que são membros da unidade Cobra estão por detrás da mudança. "Queremos um verdadeiro senhor da guerra para libertar o país", disse um deles aos meios de comunicação locais Infowakat.

O Burkina Faso tem sofrido ataques de extremistas islâmicos frequentes desde abril de 2015, cometidos por grupos ligados tanto à Al-Qaida como ao grupo Estado Islâmico, cujas ações afetam 10 das 13 regiões do país, especialmente no norte. A insegurança fez com que o número de pessoas deslocadas internamente no Burkina Faso subisse para quase dois milhões, de acordo com números governamentais.

Em novembro de 2021, um ataque a um posto de ‘gendarmerie’ causou 53 mortes (49 ‘gendarmes’ e quatro civis), o que levou a uma agitação social generalizada que resultou em fortes protestos exigindo a demissão do Presidente Roch Marc Christian Kaboré. Alguns meses mais tarde, em 24 de janeiro, os militares liderados por Damiba tomaram o poder num golpe de Estado - o quarto na África Ocidental desde agosto de 2020 - e depuseram o Presidente.