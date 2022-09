Vinte migrantes cubanos desaparecidos em naufrágio durante passagem do furacão Ian pela Florida

Pelo menos 20 pessoas desapareceram, na sequência do naufrágio de uma embarcação que transportava migrantes cubanos, perto do arquipélago de Keys, no sudoeste do estado norte-americano da Florida, devido à passagem do furacão Ian. A Guarda Costeira norte-americana indicou ter conseguido resgatar três migrantes, enquanto quatro conseguiram nadar até à costa.

O furacão Ian, uma das tempestades mais poderosas já registadas nos Estados Unidos, causou inundações na Florida, na quarta-feira, cortando a energia a mais de dois milhões de pessoas, indicou o portal PowerOutage, que recolhe informação sobre apagões nos Estados Unidos.

"O centro do furacão Ian atingiu a costa perto de Key Coast, Florida, como um furacão de categoria quatro”, o segundo nível mais elevado, com ventos acima de 180 quilómetros por hora, disse na quarta-feira o Centro Nacional de Furacões norte-americano.

Numa publicação na rede social Twitter, o centro alertou que "vagas catastróficas de tempestades, ventos e inundações" iam continuar à medida que a tempestade avança para o interior do estado.

Em Naples, no sudoeste da Florida, imagens do canal de televisão MSNBC mostraram ruas completamente inundadas e carros a flutuar na corrente. Na cidade de Fort Myers, as inundações foram tão severas que alguns bairros pareciam lagos.

A tempestade inundou a sala de emergência de um hospital em Port Charlotte, enquanto ventos fortes arrancaram parte do telhado da unidade de cuidados intensivos, disse a médica Birgit Bodine à agência de notícias Associated Press.

Cerca de 2,5 milhões de pessoas receberam ordens para abandonar as suas casas em 18 condados, no sudoeste da Florida, antes da chegada de Ian, que o centro descreveu como "extremamente perigoso".

Quase 21 milhões de pessoas vivem em zonas que podem ser afetadas por apagões e inundações nas próximas horas, causadas por um furação que pode causar mais de 67 mil milhões de dólares (68,8 mil milhões de euros) em danos materiais, segundo a agência Bloomberg. Na costa leste da Florida, o furacão trouxe chuvas fortes, com tornados registados em áreas ao redor de Miami, onde duas pessoas ficaram feridas.

O Governo federal norte-americano enviou 300 ambulâncias com equipas médicas e está preparado para transportar 3,7 milhões de refeições e 3,5 milhões de litros de água assim que a tempestade passar.

Em Cuba, a passagem do Ian causou dois mortos e e derrubou a rede elétrica do país.

Nos estados norte-americanos de Virgínia, Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte, os governadores declararam preventivamente estados de emergência. Os meteorologistas previram que o Ian vai passar por estes estados como uma tempestade tropical, provavelmente com chuvas intensas, depois de atravessar a Florida.