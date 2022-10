Nordstream: Fugas levantam suspeitas

Os gasodutos Nord Stream voltaram esta semana a estar no centro das atenções internacionais. Desde domingo foram identificadas quatro fugas de gás “sem precedentes” no projeto russo no Mar Báltico, dando origem a explosões que foram detetadas pela Rede Sísmica Nacional sueca e a vastas zonas borbulhantes filmadas na superfície pelas forças armadas da Dinamarca.

Segundo as autoridades destes paí­ses, as fugas afetam as duas linhas do projeto, conhecidas como Nord Stream 1 e 2, e ocorreram perto da ilha dinamarquesa de Bornholm. Embora dentro das suas Zonas Económicas Exclusivas, as quatro ruturas estão localizadas perto mas já fora do território marítimo nacional (que se prolonga até 12 milhas da costa).