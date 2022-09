Eleições no Brasil: Lula com 49% e Bolsonaro com 34% na última sondagem da Datafolha

A mais recente sondagem da Datafolha para as eleições do próximo domingo no Brasil coloca o líder do PT [Partido dos Trabalhadores) e ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva no limiar da vitória à primeira volta com 49% das intenções de voto.

A subida de dois pontos percentuais no espaço de uma semana - a 22 de setembro a sondagem da Datafolha atribuía 47% das intenções de voto ao candidato do PT - é acompanhada da subida de um ponto percentual sobre as intenções de voto em Jair Bolsonaro, o Presidente incumbente, que passa de 33% para 34%.

Último debate começa às 22h30 de Brasília (2h30 em Portugal)

São sete os candidatos que vão estar presentes no último debate da campanha da primeira volta das presidenciais: Ciro Gomes (a quem a Datafolha atribui 6% das intenções de voto), Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, e Simone Tebet, com 5% de apoio.

Para além dos dois grandes rivais que irão disputar o voto dos brasileiros no próximo domingo, e de Ciro Gomes e Simone Tebet, cuja desistência na reta final pode significar a vitória de Lula, também participam no debate Luiz Felipe D’Ávila, Soraya Thronicke e o Padre Kelmon - que não é padre.

O site do Globo explica que, respeitando “a lei eleitoral, foram convidados os candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares e sem impedimento na Justiça, seja eleitoral ou comum”, para o debate televisivo.

O debate é moderado por William Bonner e transmitido pela rede Globo, depois da novela “Pantanal”.

TSE lança página #FatoouBoato

O Tribunal superior eleitoral preparou um simulador para evitar que o processo eleitoral seja boicotato por informações falsas.

O recenseamento indica que o número de eleitores cresceu “6,21% desde as últimas eleições gerais do país, em 2018. À época, o número de eleitores habilitados a votar era de 147.306.275. Nas Eleições 2022, são 2.116.781 jovens de 16 e 17 anos aptos a votar de maneira facultativa. Em 2018, essa faixa etária atingiu 1.400.617. Esse número corresponde aos eleitores com 16 e 17 anos que terão essa idade no dia 2 de outubro”, dia da primeira volta da disputa presidencial.

“O Brasil tem mais de 156 milhões de eleitores”

O eleitorado com mais de 70 anos também aumentou, de acordo com a Agência Brasil: “O salto foi de 23,82%, passando de 12.028.608 em 2018 para 14.893.281 em 2022”.

Os séniores correspondem a 9,52% do total de eleitores que irão votar no domingo, 2 de outubro.