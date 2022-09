Alemanha investe 200 mil milhões de euros a ajudar famílias e empresas a lidar com aumentos de energia

A Alemanha tenciona investir 200 mil milhões de euros em ajudas a famílias e empresas para lidarem com o aumento dos preços da energia, em particular no caso do gás, devido à invasão russa da Ucrânia.

O chanceler Olaf Scholz disse na quinta-feira que o governo está a reativar um fundo de estabilização económica usado durante a pandemia do novo coronavírus e a crise económica internacional.

O fundo vai ser usado para limitar o preço que os consumidores vão pagar pelo gás, que é usado para aquecer as casas, gerar eletricidade e abastecer fábricas.

Scholz adiantou que a decisão russa de cortar o fornecimento de gás à Europa e as recentes fugas em dois gasodutos mostram que não se devem esperar fornecimento de energia russa no futuro próximo.

“Estamos bem preparados para esta situação”, garantiu. “Tomámos decisões que nos autorizam a lidar com esta situação alterada”, acrescentou.