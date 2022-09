Giorgia Meloni deve ser primeira-ministra de Itália. Na Europa tanto há rolhas de champanhe a saltar como ranger de dentes

A Itália terá dado, este domingo, uma lição ou um desgosto à União Europeia (UE). Depende do ponto de vista de quem comenta. Se for a nacionalista francesa Marine Le Pen ou o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, foi uma lição que mais de 30 milhões de italianos deram à Europa. Em Bruxelas ou nas capitais onde governam europeístas o resultado causará mais suores frios do que foguetes.

