Extrema Itália: Meloni testa os nervos de Bruxelas (e há um grande teste na primeira esquina)

A Comissão Europeia reagiu com cautela ao fim-de-semana eleitoral em Itália para dizer que "nunca comenta os resultados da eleições" nos Estados Membro e que aguarda pela nomeação do novo Governo. Mas não resistiu a dizer que "espera ter uma cooperação construtiva com as novas autoridades italianas" porque a "a presidente (Ursula von der Leyen) trabalha com (todos) os Governos que saírem das eleições nos países europeus".

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler