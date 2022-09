Eleições em Itália: Salvini satisfeito com resultado, 'ma non troppo'

“Os resultados obtidos pela Liga não me satisfazem. Não foi para [estes resultados] que trabalhei", disse Matteo Salvini, o líder da Liga, no decurso de uma conferência de imprensa do Partido de direita em Milão, para comentar as eleições deste domingo.

“Tivemos 9%, e vamos ser protagonistas do Governo de centro-direita” que será formado na sequência das eleições em que Georgia Melloni tem o caminho aberto para ser a primeira mulher a chefiar um Executivo em Itália.

Meloni e os Irmãos de Itália obtiveram 26 por cento dos votos. A Liga de Salvini não chegou aos nove por cento. No total, a Direita - com os votos de Meloni e Salvini, a que se juntam os da Forza Italia e outros grupos - conquistou 44 por cento do eleitorado.

"Até ao final do ano, vamos realizar congressos em 1400 localidades. No próximo ano, iremos fazer congressos provinciais e regionais", acrescentou Salvini.

"Li análises simpáticas [sobre a Lombardia], mas o centro-direita tem mais de 50% na região. “A equipa vencedora não muda a nível regional”, acrescentou Matteo Salvini em conferência de imprensa.