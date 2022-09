Lula falta a debate presidencial, Bolsonaro quer explicações

Lula da Silva decidiu faltar ao debate presidencial que decorre este sábado no Brasil, organizado por uma pool de órgãos de comunicação do país. O ex-presidente e candidato segue na frente das sondagens e alegou motivos de agenda para a ausência do debate, que dura aproximadamente duas horas e que decorre por esta altura (18h30 em Brasília, 22h30 portuguesas). À mesma hora, Lula da Silva vai atualizando as redes sociais com imagens de uma ação de campanha em São Paulo.



Segundo alguns órgãos de comunicação brasileiros, como o UOL, a preferência de Lula pelos eventos de rua ajuda a explicar a ausência desta tarde. Uma preferência que aumenta tendo em conta os resultados das mais recentes sondagens. O “petista” (do PT, Partido dos Trabalhadores brasileiro) não só vai na frente como está próximo de poder vencer as eleições à primeira volta.

A sondagem do Datafolha desta semana, feita entre 20 e 22 de setembro, diz que não é possível afirmar se a eleição vai ou não ser decidida à primeira, na ida às urnas marcada para 2 de outubro, mas mostra que Lula tem 47% das intenções de voto. Mais: nos votos válidos, que excluem nulos, brancos e indecisos, o líder do PT chega mesmo aos 50%.

A explicação oficial de Lula é que tem a agenda preenchida nos próximos dias. Na sexta-feira, o ex-presidente afirmou que já tinha assumido compromissos quando foi convidado para o debate presidencial. “Eu adoraria participar porque tenho um profundo prazer de participar de debate, é bom. Lamentavelmente, o debate do SBT demorou um pouco. Minha coordenação mandou uma carta para fazer um pool, quando veio a resposta do debate, eu já tinha agenda no Rio e em São Paulo.”

Os veículos de informação envolvidos mostram, no entanto, “surpresa”. A pool formada por SBT, CNN Brasil, Terra, Nova Brasil, Estadão/Eldorado e Veja enviou uma nota em que conta que as reuniões para discutir as datas do debate começaram em março e tiveram a participação da assessoria de Lula da Silva. “O pool lamenta a decisão do candidato de não participar, por entender que o debate é um dos mais importantes instrumentos para fomentar a democracia e ajudar o eleitor na hora do voto”, lê-se no texto, citado pelo UOL.

Segundo a mesma fonte, a campanha de Lula entende que o ex-presidente não teria nada a ganhar em ir ao debate desta noite, uma vez que na semana passada participou em ações envolvendo esses órgãos de comunicação. Primeiro uma sabatina (sessão de perguntas e respostas) na CNN Brasil, e depois uma entrevista à própria SBT.

Recentemente, Lula criticou o formato dos debates, notando que a quantidade de candidatos dificulta o tempo de exposição de cada um.

“Tem muito que se explicar”, diz Bolsonaro

Os adversários aproveitam o momento para criticar o ex-presidente e para o acusar de contradição. Aliás, com o púlpito vazio no debate, deverão aproveitar para lançar perguntas ao candidato ausente.

Antes do arranque, Bolsonaro, atual presidente e principal adversário, considerou a ausência de Lula uma “estratégia”. “Ele tem muito o que se explicar. Ele fala uma besteira atrás da outra”, disse o candidato à CNN Brasil. Também Ciro Gomes apontou ao líder do PT, acusando-o de estar de “salto alto” (considerando que “já ganhou, não precisa de mais ninguém) e de “não ter o que dizer”.

Na sondagem do Datafolha, Bolsonaro, do Partido Liberal, aparece em segundo lugar, com 33% das intenções de voto, e Ciro Gomes, do PDT (Partido Democrático Trabalhista), em terceiro, com 7%.

Pode acompanhar o debate aqui.