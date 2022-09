Carlos III e Liz Truss, novos líderes de um Reino desunido

Os dias em que as conversas no Reino Unido giravam em torno do aumento do custo da vida, dos preços da energia e das greves nos mais diversos setores parecem memória longínqua. Na verdade, passaram apenas onze dias. A morte de Isabel II administrou uma anestesia coletiva, que mantém os britânicos dormentes, mas não por muito tempo. “O país esteve focado na rainha as últimas duas semanas, mas temos de recordar que temos uma monarquia constitucional. Na maioria dos dias, a família real é um não-assunto”, afirma o académico Tim Bale.

