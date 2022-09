EUA. Os rituais de fim de semana de Trump para regressar à Casa Branca

O ex-Presidente dos Estados Unidos e provável candidato republicano às presidenciais de 2024, Donald Trump, viaja de avião privado para os comícios de fim de semana, onde abençoa aliados escolhidos a dedo.

O ritual tornou-se obrigatório para quem ambiciona vencer as primárias, o processo de seleção de candidatos às eleições intercalares de 8 de novembro. “Ou beijam o anel do chefe, ou dizem adeus à carreira”, resume ao Expresso Mark Sanford, ex-governador e congressista da Carolina do Sul, que, na corrida à nomeação republicana em 2020, enfrentou Trump. “É triste, medonho, na verdade, que um pilar essencial da democracia americana, o Partido Republicano, tenha definhado.”