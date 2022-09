Uma vida preenchida: o extenso reinado de Isabel II em 27 números e curiosidades (incluindo um salto de paraquedas)

Quando na terça-feira Liz Truss foi oficialmente empossada por Isabel II como primeira-ministra do Reino Unido, não se antecipava que a cerimónia constasse da lista das últimas atividades oficiais da monarca, que morreu esta quinta-feira, aos 96 anos.

O primeiro compromisso público de Isabel II, ainda como princesa, foi no dia em que assinalou os seus 16 anos, em 1942, quando passou revista à guarda no Castelo de Windsor.

O percurso da monarca britânica, que celebrou em junho os 70 anos de reinado, foi marcado por milhares de compromissos públicos e centenas de visitas oficiais ao estrangeiro, incluindo a Portugal em duas ocasiões.

Alguns factos e curiosidades que marcaram a vida e o reinado de Isabel II:

- A rainha cumpriu mais de 21.000 compromissos públicos ao longo do reinado, desde visitas, condecorações ou inaugurações.

- Visitou mais de 100 países, incluindo 22 vezes o Canadá, mais do que qualquer outro país do mundo, e França 13 vezes, o mais visitado na Europa. Dentro da Commonwealth (organização que congrega Estados e territórios que integraram no passado o império colonial britânico) fez mais de 150 visitas.

- A mais longa viagem a estrangeiro começou nas Bermudas em novembro de 1953 e terminou em Gibraltar em maio de 1954, cobrindo 13 países em 168 dias. O recorde de países numa só visita foi de 14, durante uma viagem às Caraíbas, em 1966.

- Em 1986, tornou-se a primeira chefe de Estado britânica a visitar a China. Em 1991, foi a primeira monarca britânica a discursar no Congresso dos Estados Unidos.

- A rainha recebeu 112 visitas de Estado ao Reino Unido, incluindo o imperador Haile Selassie da Etiópia (1954), o imperador Hirohito do Japão (1971), o Presidente Lech Walęsa da Polónia (1991) e o Presidente Barack Obama dos Estados Unidos (2011).

- Em 2016 recebeu o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em visita oficial. Antes, já tinha recebido Jorge Sampaio, em 2002, Mário Soares (1993), Ramalho Eanes (1978) e Craveiro Lopes (1955).

- Visitou Portugal duas vezes, em 1957 e 1985, a bordo do Iate Real Britannia, inaugurado em 1953. Até sair de serviço, em 1997, esta embarcação viajou mais de um 1,6 milhões de quilómetros em missões reais e oficiais, transportando a rainha em mais de 700 visitas.

- Recebeu as credenciais diplomáticas de 17 embaixadores de Portugal, mas o mais recente, Nuno Brito, foi por videoconferência, modalidade introduzida durante a pandemia da doença covid-19.

- Conheceu todos os 14 Presidentes dos Estados Unidos que exerceram durante o reinado, com exceção de Lyndon Johnson (1963-1969)

- Trabalhou com 14 primeiros-ministros do Reino Unido, o primeiro dos quais foi Winston Churchill, que tinha sido deputado no reinado da trisavó, a rainha Vitória, e promulgou cerca de 4.000 leis.

- Conheceu quatro Papas que visitaram oficialmente o Reino Unido: Papa João XXIII (1961), Papa João Paulo II (1980, 1982 e 2000), Papa Bento XVI (2010) e Papa Francisco I (2014).

- Durante o reinado, recebeu muitos presentes, incluindo animais vivos, como onças e preguiças do Brasil, um elefante dos Camarões e dois castores pretos do Canadá, tendo todos sido entregues aos cuidados de jardins zoológicos.

- Foi benemérita de mais de 500 organizações, incluindo mais de 70 organizações de educação e formação; mais de 60 organizações desportivas e recreativas; mais de 30 organizações religiosas; e mais de 40 organizações artísticas e culturais.

- Recebeu mais de 1,5 milhões de pessoas nas 180 festas realizadas no jardim no Palácio de Buckingham desde 1952.

- Enviou mais de 300.000 postais de aniversário a pessoas que comemoram os 100 anos de vida e mais de 900.000 mensagens a casais que celebram as bodas de diamante pelos 60 anos de casamento.

- Pelo menos 35 países emitiram moedas com a imagem da rainha, que não precisava de passaporte ou carta de condução porque estes documentos eram emitidos em seu nome pessoal.

- Foi designada 'Defensora da Fé e Governadora Suprema da Igreja da Inglaterra’, título que data do reinado do rei Henrique VIII, que inicialmente recebeu o título de 'Defensor da Fé' em 1521, pelo Papa Leão X.

- Casou em 20 de novembro com Filipe em 1947 na Abadia de Westminster. Em 2017 comemoraram os 70 anos de casamento, a primeira vez que um monarca britânico atingiu o marco.

- Desde 1993 que a rainha pagou impostos voluntariamente. À parte, recebia uma subvenção estatal, que em 2020/2021 foi de 85,9 milhões de libras (101 milhões de euros), equivalente a 1,29 libras (1,52 euros) por pessoa no Reino Unido, para pagar viagens oficiais, manutenção de propriedades e custos operacionais da família real.

- Estima-se que a coleção de arte real tenha mais de um milhão de peças, incluindo mais de 8.000 pinturas, 160.000 aguarelas, gravuras e desenhos, 200.000 fotografias, 300.000 peças de arte decorativa e 200.000 livros e manuscritos.

- Desde Susan, que recebeu como presente aos 18 anos, teve 30 cães de raça Corgi e Dorgi.

- Viajou no metro de Londres pela primeira vez em maio de 1939. A linha Jubilee recebeu a cor cinzenta no mapa para comemorar o Jubileu de Prata da rainha. Em 24 de maio deste ano foi inaugurada a linha Elizabeth, que atravessa a cidade de Londres de oeste a este.

- Ingressou no Serviço Territorial Auxiliar, o ramo feminino do Exército britânico durante a Segunda Guerra Mundial em 1945, tornando-se a primeira mulher membro da família real a juntar-se às Forças Armadas a tempo inteiro como membro ativo. Fez voluntariado como motorista e mecânica.

- Enviou o primeiro ‘email’ em 26 de março de 1976, durante uma visita ao Royal Radar Establishment para o Departamento de Defesa norte-americano para abrir formalmente a colaboração Reino Unido/Estados Unidos em programação militar. Em 1997, a rainha lançou a página oficial de Internet do Palácio de Buckingham, em 2014 estreou-se na rede social Twitter e em 2019 publicou pela primeira vez no Instagram.

- Em 2012 bateu o recorde de maior desfile náutico no rio Tamisa, quando 670 embarcações participaram nas celebrações do Jubileu de Diamante pelos 60 anos de reinado.

- Em 2013 tornou-se a primeira monarca a receber um prémio BAFTA Honorário em reconhecimento ao apoio ao cinema e à televisão britânicos. A cerimónia da sua coroação em 1953 foi a primeira a ser transmitida pela televisão, o que fez com que as pessoas comprassem aparelhos, contribuindo para uma audiência de 27 milhões de pessoas só no Reino Unido.

- Aos 19 anos saiu incógnita do Palácio de Buckingham com a irmã, a princesa Margarida, então com 14 anos, para celebrar nas ruas o Dia da Vitória, em 08 de maio de 1945, que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial.

- Em 2012 participou num vídeo com o agente secreto James Bond em que simulou um salto de pára-quedas durante a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres 2012.