Brasil: Bolsonaro sequestrou o bicentenário e fez dele dia de campanha

Os dois candidatos favoritos na corrida presidencial de outubro comemoraram o bicentenário da Independência de forma antagónica: silenciosa e estridente. Lula da Silva tirou o dia para descansar, depois de mandar uma mensagem no horário de propaganda política sobre a importância da data. Não teve nenhuma aparição pública. Bolsonaro, que vinha convocando a população para ocupar as ruas desde julho, sequestrou a importância histórica do bicentenário e a transformou num palanque eleitoral.

