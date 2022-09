Impostos, energia e sempre o fantasma do Brexit: como vai Truss ultrapassar “o momento mais desafiante desde Thatcher”?

Liz Truss e Rishi Sunak enfrentaram 14 horas de “interrogatório” e responderam a 600 perguntas colocadas por milhares de membros do Partido Conservador durante o mês que durou a campanha para novo líder dos conservadores. Foram dezenas de encontros presenciais, em escolas, estádios, centros comunitários, pavilhões multiusos; outros online, entrevistas na televisão com assistências constituídas por membros do partido.

