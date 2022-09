"Lutar contra Putin é como estrangular uma enorme anaconda, leva tempo, pode ser muito tempo, mas vamos conseguir"

Vladimir Milov fez parte do Governo russo durante a primeira presidência de Vladimir Putin. Foi vice-ministro da Energia (2002), conselheiro do ministro da Economia (2001-2002) e chefe do Departamento Estratégico da Comissão Federal da Energia (1999-2001). Desde 2008 que faz “tudo o que pode para inflingir dor” a Putin e é um dos quatro homens que fundaram em 2010 o Partido da Liberdade. Desde 2015 que é o conselheiro para a economia e relações internacionais de Alexey Navalny. Acredita que os cidadãos russos estão menos iludidos com Putin do que podem parecer e fala sobre a perseguição policial que os obriga a optar pelo silêncio. Ainda assim, reconhece haver grande fascínio imperialista no apoio ao Presidente russo.

