Liz Truss: quem é a “Thatcher 2.0” que já foi anti-monarquia e pró-drogas leves e agora sucede a Boris Johnson

A “última conservadora verdadeira”, “Thatcher 2.0”, “rainha do Instagram político”. Elizabeth Truss nasceu demasiado tarde para poder dizer-se uma yuppie, mas ler os discursos que tem feito desde que se juntou aos conservadores, e principalmente aqueles que escreveu já depois de ter ocupado posições governativas, é como abrir um portal para os anos 80, quando o mercado desregulado e o recuo do Estado na economia apareceram como as ideias salvíficas de toda uma geração. Ora Truss nasceu em 1975, e em criança viveu bem longe, geográfica e ideologicamente, desse fenómeno chamado Margaret Thatcher, que agora quer emular. Nada que a tenha impedido de, aos nove anos, ter decidido pela personagem da Dama de Ferro numa peça de teatro na escola. A peça incluía um ato eleitoral completo, com cada criança a depositar um voto na urna e tudo. “Não recebi nem um voto, nem sequer votei em mim mesma”, conta Truss quando algum jornalista lhe pergunta se a ambição de ser chefe de Estado começou aí. É possível, mas o terror a ser vista como perdedora começou bem antes.

