Presidente do Parlamento Europeu e o apoio a Kiev: “Se é suficiente? Para mim, não é até a Ucrânia vencer a guerra”

Já ultrapassámos os seis meses de guerra. As sanções são importantes, mas têm efeito a longo prazo. O que mais pode a UE fazer para enfraquecer a agressão russa?

Não é uma guerra entre dois países, é uma invasão de um por outro, e temo-nos esquecido de dizer isto vezes suficientes. As pretensões de Putin não pararam na Geórgia, não pararam na Crimeia. Se não for parado agora, vai continuar pela Moldávia, etc. O argumento da moral tem de estar sempre em cima da mesa, porque os europeus sabem, lembram-se, que é muito mais difícil enfrentar dificuldades quando estamos sozinhos do que todos em conjunto. O nível de sanções imposto não tem precedentes, há dois novos membros na NATO, há uma clara união. Fui eleita cinco semanas antes da guerra e, se alguém me tivesse dito que estas sanções iriam ser aprovadas com tanta rapidez, não teria acreditado. Vimos grande solidariedade, enviámos imediatamente armamento, ajudámos com a logística, houve ajuda financeira, solidariedade política, etc. Se é suficiente? Não é. Para mim, nada é suficiente até a Ucrânia vencer a guerra. Perguntará: o que significa “vencer a guerra”? O que não significa decerto é haver uma arma apontada numa única direção. Antes de poder haver negociação, os ucranianos têm de deixar de ser mortos.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.