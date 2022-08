Perfil de Giorgia Meloni: A ascensão da “irmã de Itália”

A Itália vai a eleições legislativas dentro de um mês. A ida às urnas foi provocada pela demissão do primeiro-ministro Mario Draghi, depois de ter perdido o apoio de alguns partidos que integravam a coligação governamental, e na corrida para o cargo encontra-se Giorgia Meloni, presidente do partido de extrema-direita Fratelli d’Italia (FdI, Irmãos de Itália).

“Eu sou Giorgia, sou uma mulher, sou uma mãe, sou italiana, sou cristã”, disse a figura política num discurso em 2019 que se tornou viral. Com o crescimento registado pelo seu partido, Meloni poderá somar ao currículo vir a tornar-se a primeira mulher a assumir a liderança do Governo de Itália. Se nas eleições de 2018 os Irmãos de Itália obtiveram apenas 4% dos votos, agora as sondagens mostram que a coligação liderada por Meloni está em posição para ganhar as eleições. A coligação é formada pela Liga, de Matteo Salvini, e o partido Força Itália, de Silvio Berlusconi.