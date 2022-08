Angola: cerimónias fúnebres de Eduardo dos Santos decorrem em cenário pós-eleitoral. "Pacto de regime" pode ser solução para governabilidade

Na altura em que fechávamos a edição, os resultados provisórios da contagem eleitoral, em Angola, davam vantagem ao partido no poder, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), com 52,8%, enquanto o seu principal opositor, a União Nacional para Independência Total de Angola (UNITA), seguia com 42,98% dos votos. Nesta altura, a Comissão Nacional Eleitoral (CNE) já tinha escrutinado 86,41% dos votos nacionais.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler