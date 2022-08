Funeral de José Eduardo dos Santos é no domingo, cerimónias fúnebres arrancam esta quinta-feira

O programa das exéquias do ex-Presidente José Eduardo dos Santos começou a ser distribuído às chancelarias por via diplomática e confirma que o funeral está marcado para domingo, 28 de agosto. Porém, as cerimónias fúnebres de Estado começam antes, a 26, coincidindo com a data de anúncio dos primeiros resultados provisórios eleitorais que, por lei, são divulgados 24 horas depois do encerramento das urnas, ou seja, na quinta-feira pelas 17h.

O Governo anunciou que o cortejo fúnebre sai do bairro de Miramar, pelas 10h de sexta-feira, com o término previsto para a Praça da República, lugar onde se dará início à cerimónia oficial de Estado.

Ao longo do dia 27 estão previstas várias cerimónias restritas, nas quais participarão chefes de Estado de países de África e do resto do mundo, noticia o site do "Novo Jornal".

Ainda segundo aquele jornal angolano, o corpo de José Eduardo dos Santos será sepultado no dia 28 "no sarcófago feito em tempo recorde pelo Governo".

José Eduardo dos Santos presidiu Angola durante 38 anos e morreu no passado dia 8 de agosto em Barcelona, vítima de acidente vascular cerebral. O seu corpo chegou a Luanda no passado dia 20, após a deliberação do tribunal espanhol de dia 16, que o entregou à viúva Ana Paula dos Santos, de quem estava separado há anos.