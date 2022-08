Angola: Começou o escrutínio das eleições gerais 2022

A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) declarou num primeiro balanço às 17h, hora de fecho das urnas em Angola, que a votação decorreu sem incidentes. Apesar disso, foram sendo reportados vários incidentes ao longo do dia em várias províncias tais como atrasos na abertura das assembleias de voto nalguns locais, preenchimento de atas a lápis, falta de credenciação de delegados de lista e até falta de delegados de lista nalgumas localidades, conforme também foi referido à agência Lusa e a outros órgãos de comunicação social.

O “Jornal de Angola” citou o ativista Rafael Marques denunciando, numa entrevista ao canal moçambicano STV, que a UNITA não colocou delegados de lista em várias assembleias de voto que percorreu em Luanda. Rafael Marques “chamou a atenção para este descuido” do até agora principal partido da oposição.

A CNE credenciou 277.483 delegados de lista, sendo 153.853 efectivos e 123.630 suplentes das oito formações políticas concorrentes para trabalharem na fiscalização de todas as assembleias de voto.

Por volta das 15h, o secretário-executivo da CASA-CE no Kwanza Sul, Quartim Portugal, reclamou do facto de a CNE não ter tido resposta para as reclamações referentes à falta de 38 delegados de lista, o que vai dificultar a receção das atas síntese no escrutínio, escreve a Deutsche Welle.

Manuel Fernandes, outro candidato daquele partido, denunciou a deslocalização das assembleias de voto em Luanda chamando “não positivas” a “realidades como estas” no sentido em que pode “inibir a adesão de muitos eleitores”.

No início da tarde, o secretário provincial da UNITA revelou que duas assembleias de voto na comuna de Kibala do Norte, no município do Netzu, província do Zaire, estavam inoperantes.

O escrutínio está agora a decorrer e só se esperam os primeiros resultados provisórios para sexta-feira à tarde, 24 horas após o encerramento das urnas.