O Expresso na campanha de Lula da Silva: "Gostaria de ser amado por todos, mas até em casa, na mesa de jantar, você é rejeitado"

Fazer com que o Brasil retome o protagonismo internacional, lutar para a renovação das Nações Unidas, mediar a paz na Ucrânia e tornar realidade o acordo UE-Mercosul foram desejos expressos pelo ex-Presidente Lula da Silva, caso seja eleito nas presidenciais deste ano. Em sua primeira entrevista coletiva à imprensa estrangeira, no Hotel Intercontinental de São Paulo, falou durante uma hora e meia. Duas horas antes do início todas as emissoras de televisão brasileiras já estavam posicionadas para gravar imagens, apesar de não terem direito a perguntas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler