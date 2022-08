Ex-vice-presidente Mike Pence pede contenção nos ataques dos republicanos ao FBI após buscas à mansão de Trump

O antigo vice-presidente dos Estados Unidos Mike Pence pediu na quarta-feira aos republicanos para pararem de atacar o FBI por causa das buscas à mansão de Donald Trump na Florida, realizadas na semana passada.

“O Partido Republicano é partido da lei e da ordem. O nosso partido está com os homens e as mulheres que estão na ténue linha azul dos níveis federal, estadual e local, e esses ataques ao FBI devem parar. Apelos para retirar fundos do FBI são tão errados como os apelos para retirar fundos da polícia”, referiu.

Os pedidos de contenção de Pence surgem numa altura em que as autoridades policiais alertam para um número crescente de ameaças violentas contra agentes federais desde que se soube que o FBI fez buscas na mansão de Trump, em Mar-a-Lago, à procura de documentos classificados sobre armas nucleares, que este teria levado consigo quando saiu da Casa Branca.

Trump, que se tem dedicado a criticar a polícia federal, e alguns outros congressistas republicanos tentaram capitalizar as buscas retratando-as como um ato de perseguição política e um ataque ao estado de direito.

Na sexta-feira, a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, acusou Donald Trump de “instigar ataques contra as forças da ordem”, ao criticar a polícia federal pelas buscas na sua mansão, como o tinha feito pelo ataque ao Capitólio em 06 de janeiro de 2021.

“Mais uma vez, está a instigar ataques às forças da ordem”, acusou Pelosi, durante uma conferência de imprensa, em resposta a uma questão sobre se o ataque a uma delegação do FBI no estado do Ohio tinha a ver com as declarações de Trump.

Na manhã de quinta-feira, um homem tentou invadir a sede local do FBI na cidade de Cincinnati, no Ohio, por motivações anda desconhecidas, mas foi abatido pela polícia.