Morreu David Trimble, ex primeiro-ministro da Irlanda do Norte e "arquitecto" dos Acordos de Belfast

Morreu esta segunda-feira David Trimble, ex-primeiro-ministro da Irlanda do Norte e um dos principais responsáveis pelo Acordo de Belfast, assinado em 1988 para pôr fim ao conflito entre unionistas e nacionalistas em relação à união da Irlanda do Norte com a República da Irlanda, que durou mais de 30 anos.

Trimble tinha 77 anos e foi líder do Ulster Unionist Party (UUP) entre 1995 e 2005. “É com grande tristeza que a família de Lord Trimble anuncia que ele faleceu em paz hoje cedo, depois de uma doença breve”, sublinhou o partido em comunicado. Trimble foi a primeira pessoa a servir como primeiro-ministro da Irlanda do Norte, entre 1998 e 2005.

Ganhou o Prémio Nobel da Paz em 1998, juntamente com o também político da Irlanda do Norte John Hume, "devido aos seus esforços em [encontrar] uma solução pacífica para o conflito norte-irlandês”.

“A morte de David Trimble é uma notícia tremendamente triste. Era um servidor público dedicado e um brilhante homem de estado. O seu legado enquanto arquitecto dos Acordos de Belfast vai viver para sempre”, escreveu Brandon Lewis, que foi secretário de Estado para a Irlanda do Norte durante o governo de Boris Johnson. “As pessoas do Reino Unido têm uma imensa dívida de gratidão para com tudo o que ele conquistou no UUP”, acrescentou, citado pelo “The Guardian”.

"Um gigante político, um político corajoso, um sindicalista convicto e um amigo", disse Doug Beattie, atual líder da UUP, na rede social Twitter. Tratava-se de “um homem com coragem e visão”, acrescentou o governante sobre Trimble, que em 1997 foi o primeiro líder unionista a negociar com o partido republicano Sinn Fein.