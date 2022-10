Baltasar Garzón ao Expresso: “Montou-se uma estrutura para perseguir a Wikileaks e o seu fundador. Pode haver comportamento mais fascista?”

Pinochet, crimes do franquismo, ETA, caso Gürtel (rede de corrupção no Partido Popular espanhol) são exemplos de investigações que fizeram de Baltasar Garzón uma personalidade histórica e polémica. Diz-se voz da Justiça, mas muitos acusam-no de fazer o que denuncia no seu último livro: instrumentalizá-la a favor de interesses. Um desses exemplos foi a operação, semanas antes dos Jogos Olímpicos de 1992 em Barcelona, que resultou na detenção de cerca de 50 pessoas vinculadas ao independentismo. Estes acusaram a Guarda Civil de torturas. As denúncias foram arquivadas pelo Estado espanhol, condenado em 2004 pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos por não as investigar.

