Reino Unido. Rishi Sunak e Liz Truss disputam n.º 10 de Downing Street. Sondagens favorecem a ministra dos Negócios Estrangeiros

O sucessor de Boris Johnson à frente do Partido Conservador e do Governo do Reino Unido vai ser, afinal, um dos seus mais próximos colaboradores. A segunda fase da eleição interna será disputada por Rishi Sunak, que passou dois anos como ministro das Finanças, e Liz Truss, que é ministra dos Negócios Estrangeiros desde que Johnson ascendeu à chefia do Executivo. Tal é o desfecho, esta quarta-feira, da quinta e última ronda de votações no grupo parlamentar.

