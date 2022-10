Morreu Ivana Trump, ex-mulher de Donald Trump

Ivana Trump, ex-mulher do antigo presidente dos Estados Unidos Donald Trump, morreu aos 73 anos, segundo avança a ABC News, que cita uma fonte da família. "A nossa mãe era uma mulher incrível - uma força nos negócios, uma atleta de classe mundial, uma beleza radiante e uma mãe e amiga carinhosa", refere um comunicado.

"Ivana Trump foi uma sobrevivente. Fugiu do comunismo e abraçou este país. Ensinou os seus filhos sobre coragem e dureza, compaixão e determinação", disse a família. "Ela fará muita falta à sua mãe, seus três filhos e dez netos."

A ex-mulher de Donald Trump nasceu na Chéquia, em 1943, e é mãe de Donald Trump Jr, Ivanka Trump e Eric Trump. Casou com o antigo presidente norte-americano em 1977. O casal divorciou-se em 1992.

A ABC News adianta que os serviços de saúde de Manhattan receberam um pedido de assistência para uma situação de paragem cardíaca esta quinta-feira, pelas 12h30 (hora local), tendo-se deslocado a um apartamento em Upper East Side, onde Ivana Trump residia.

Através de uma comunicado publicado na rede Truth Social, Donald Trump recordou Ivana como uma "mulher maravilhosa, linda e incrível, que levou uma vida ótima e inspiradora".

O jornal "New York Times" refere que Ivana desempenhou um papel fundamental na construção do império imobiliário de Donald Trump, destacando o desenvolvimento da Trump Tower, em Manhattan, e o Trump Taj Mahal Casino Resort ,em Atlantic City. Mais tarde, após o divórcio, criou linhas de roupa, jóias e produtos de beleza, e investiu, também, em imóveis, no mercado norte-americano e na Europa. Escreveu vários livros, incluindo “The Best Is Yet to Come: Coping with Divorce and Enjoying Life Again” (1995) e, mais recentemente, “Raising Trump” (2017), as memórias do casamento com Trump.

Após o divórcio, Ivana normalizou as relações com Donald Trump, e, segundo escreveu em 2017, ambos falavam uma vez por semana. Ao jornal "New York Post" afirmou, em 2016, ano da eleição de Trump como 45º presidente dos Estados Unidos, que era ao mesmo tempo uma apoiante e uma conselheira do ex-marido. “Sugiro algumas coisas” a Donald Trump, disse. “Falamos antes e depois das aparições públicas dele e ele pergunta-se o que eu acho”.

Segundo Ivana, o seu principal conselho era que Donald “estivesse mais calmo”. “Mas Donald não pode ficar calmo (...) ele é muito franco, diz as coisas como são”, referiu ainda acerca do ex-marido.