Iémen. Coligação saudita reivindica a morte de "mais de 156" combatentes Huthis

Uma "operação direcionada" no Iémen matou "mais de 156 rebeldes" Huthis nas últimas 24 horas a sul da cidade estratégica de Marib, palco de uma sangrenta batalha, anunciou esta segunda-feira a coligação militar dirigida pela Arábia Saudita.

"A operação direcionada em Al-Abdiya destruiu oito veículos militares e matou mais de 156 elementos terroristas", declarou a coligação, citada pela agência noticiosa oficial saudita SPA, precisando que foram desencadeadas 22 operações dirigidas contra os rebeldes nas últimas 24 horas.

A coligação, praticamente integrada por forças militares sauditas e com intensa utilização de meios aéreos, intervém no Iémen desde 2015 para apoiar as forças do Governo iemenita face aos rebeldes Huthis, muçulmanos xiitas apoiados pelo Irão.

Os rebeldes desencadearam uma larga ofensiva para controlar Marib, o último bastião do Governo no norte, uma região que controlam na sua quase totalidade.

Os combates em Al-Abdiya, cercada pelos Huthis, provocaram por sua vez 17 mortos nas forças pró-governamentais nos dois últimos dias, indicou fonte militar à agência noticiosa AFP. Os Huthis raramente comunicam o número de baixas nas suas fileiras.

Al-Abdiya está situada na província de Marib, a cerca de 100 quilómetros a sul da cidade de Marib, a capital desta região rica em petróleo.

A batalha de Marib, desencadeada em fevereiro, reacendeu-se nas últimas semanas e acentuou a pior crise humanitária do mundo que agora atinge o Iémen, segundo a ONU.

Em sete anos de guerra, dezenas de milhares de pessoas foram mortas, a maioria civis, e milhões deslocadas, indicam diversas organizações internacionais.