Delegação dos EUA reúne-se com talibãs no Qatar para negociar a saída de cidadãos americanos e afegãos do Afeganistão

Uma delegação norte-americana vai encontrar-se este fim de semana no Qatar, no que será o primeiro encontro entre os dois lados desde o fim da evacuação das tropas dos EUA de Cabul. A notícia é avançada este sábado pela agência Reuters que cita dois responsáveis da Administração de Joe Biden.

A delegação americana, composta por funcionários do Departamento de Estado, da USAID e dos serviços secretos, pedirá em particular aos dirigentes afegãos que facilitem a saída de cidadãos americanos e afegãos que pretendam deixar o país, bem como a libertação de Mark Frerichs, um engenheiro norte-americano que está desaparecido desde 2020 e que terá sido feito refém pela rede Haqqani, um grupo insurgente considerado próximo dos talibãs.

Segundo as fontes de Washington, citadas pela agência, os Estados Unidos pretendem também lembrar ao regime de Cabul o compromisso assumido de não permitir que a Al Qaeda ou outros grupos extremistas reconstituam um santuário no Afeganistão, além de insistirem na necessidade de melhorar o acesso à ajuda humanitária, disseram as duas autoridades.

“O encontro não é o mesmo que reconhecer (os talibãs) ou dar-lhes legitimidade. Temos certeza de que o regime talibã só se tornará legítimo por meio das suas ações”, disse uma das autoridades.