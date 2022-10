Imigrantes albaneses no Reino Unido dispostos a trabalhar de graça para enfrentar a crise de combustível, diz embaixador

Muitos dos 150 mil imigrantes albaneses que vivem no Reino Unido estariam dispostos a trabalhar de graça para ajudar o país que os acolheu a enfrentar a crise de abastecimento de combustíveis, garantiu o embaixador da Albânia em Londres, Qirjako Qirko, ao jornal The Guardian.

"Se o Governo (britânico) quiser, podemos oferecer bons motoristas e confiáveis, talvez 5 mil de forma imediata", avançoi o embaixador da Albânia ao jornal inglês, após ter passado, sem sucesso, uma hora numa fila para abastecimento de gasolina.

Sobre o facto de o processo requerer motoristas qualificados, o embaixador declarou que "os albaneses estão prontos para trabalhar, e gratuitamente, para que o governo britânico supere este problema. Não sei se eles têm as licenças certas, mas se tivessem, tenho certeza de que todos diriam 'Posso ajudar'".

Lembrando a intervenção britânica da NATO em 1999 no Kosovo com vista a salvar centenas de albaneses étnicos, Qirjako Qirko reiterou ainda que "os albaneses no Reino Unido trabalhariam gratuitamente para este país por causa do que este país fez por eles. Somos eternamente gratos ao governo e o exército deste país, pelo que fizeram pelos nossos irmãos em Kosovo".