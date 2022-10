Canárias: cone do vulcão em La Palma à beira de ceder, ao mesmo tempo que turismo da 'desgraça' entope alojamentos

O Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias anunciou, este sábado, a abertura de um novo foco de transmissão, fissura que poderá estar associada à rutura do cone principal do vulcão Cumbre Vieja, que entrou em erupção no passado domingo. Embora as dimensões da rutura sejam ainda desconhecidas, o fenómeno causou “uma enorme corrente de blocos de lava que se deslocaram pela encosta do cone em direção ao mar”, segundo avança o "El País".

O diretor técnico do comité de crise, Miguel Ángel Morcuende, minimizou, contudo, as consequências do fenómeno. “O cone não suporta o próprio peso e devido às deflagrações de sexta-feira procura sustentar-se, o que não tem grande importância”, notou o responsável, sublinhando que todo o material que desabou da boca principal do vulcão deslizou pela fundição original.

Acima da Serra da Rajada, está ainda ativo um novo centro de emissão na mesma fissura, que havia começado a emitir materiais a oeste do cone principal. Os cientistas que acompanham a erupção acreditam tratar-se de uma das primeiras bocas do vulcão, abertas nas primeiras horas da crise e que voltou a reativar após um período de paralisação.

Segundo o "El País", o gestor técnico da crise tranquilizou a população local, notando que estas alterações são normais numa fissura vulcânica, caraterizada por uma erupção permanente de lava fluída, com surtos explosivos. “Estamos a enfrentar uma erupção típica das Ilhas Canárias, com aumentos significativos na energia da erupção, uma mudança natural neste tipo de fenómenos”, assegurou Morcuende.

De acordo com o Instituto Geográfico Nacional (IGN) de La Palma, a erupção terá surgido numa rutura na parte superior do vulcão, “algo que é normal devido à pressão acumulada no cone”, o que provocou novas explosões que obrigaram ao alargamento da área isolada por razões de segurança.

marco trujillo

A diretora do IGN, Maria José Blanco, informou esta sexta-feira que novos municípios foram evacuados por precaução, após o colapso lateral do cone principal e o consequente fluxo descontrolado de lava. As autoridades locais apelaram às pessoas que utilizem máscaras e óculos de proteção na remoção de cinzas, dado tratar-se de um material que pode causar problemas de respiratórios e irritação nos olhos.

Curiosos chegam a La Palma de barco

A crise vulcânica já destruiu cerca de 400 edifícios e encontram-se desalojados mais de 5600 residentes, tendo sido retiradas nas últimas 24 horas entre 300 a 400 pessoas das cidades de Tajuda e Tacande de Abajo. Os desalojados encontram-se em casa de familiares e num quartel militar nos arredores da capital da ilha, Santa Cruz de La Palma - o grupo será realojado em breve num hotel de Fuencaliente, no sudoeste da ilha.

As autoridades de La Palma apelam, por isso, a que os turistas se abstenham de visitar o arquipélago até à situação estar controlada. Os curiosos têm chegado de barco, sobretudo vindos de outras ilhas do arquipélago, mas também de outras regiões de Espanha e de países europeus.

“Vêm para ver e filmar o vulcão, o que nós nas Canárias chamamos de golifiar (bisbilhotar)”, afirmou o responsável da Associação Hoteleira e Extrahoteleira de Tenerife, La Palma, La Gomera e El Hierro, advertindo que “é hora de ajudar, não de receber curiosos que vêm ocupar camas que poderão ser necessárias para os desalojados e forças de segurança".

O aeroporto da ilha, localizado a 27 quilómetros do cone vulcânico, encerrado devido à acumulação de cinzas. As oito descolagens e aterragens programadas para este sábado de ligação a Tenerife, Gran Canária e Madrid foram canceladas.

Este sábado encontram-se ativos três fluxos de lava do vulcão.