Médicos belgas vão prescrever visitas a museus para combater o stress (agravado pela covid-19)

Os médicos do hospital de Brugmann, em Bruxelas, vão poder prescrever visitas a museus aos pacientes que estejam a ser acompanhados por stress. O objetivo é promover a saúde mental, aliviando os sintomas de burnout e stress agravados pela pandemia de covid-19.

Segundo o The Guardian, o projeto-piloto terá uma duração de três meses e os resultados serão divulgados no próximo ano. Caso seja considerada bem sucedida, a intenção é alargar a iniciativa.

Os pacientes vão poder visitar gratuitamente cinco museus públicos da cidade, incluindo os museus com financiamento público na Grand Place e o Museu do Guarda Roupa do Manneken-Pis (a famosa estátua do menino a urinar, símbolo da cidade). A expectativa da vereadora da cultura de Bruxelas, Delphine Houba, é que os museus privados queiram aderir ao projeto no futuro.

Este não é o primeiro projeto deste género. A experiência belga terá sido inspirada por um projeto iniciado no Quebec, Canadá, em 2018. Neste, os médicos podem prescrever até 50 visitas a museus por ano.