Afeganistão. Voos de evacuação retomados com nova urgência esta sexta-feira de manhã

Os Estados Unidos anunciaram que são esperadas novas tentativas de ataques antes de terça-feira, a data limite para a saída das tropas estrangeiras, encerrando a guerra mais longa da América.

Residentes em Cabul afirmaram que saíram vários aviões esta sexta-feira de manhã.

Os atentados de quinta-feira junto ao aeroporto internacional de Cabul mataram pelo menos 60 afegãos e 13 militares norte-americanos, segundo fontes afegãs e norte-americanas, no dia com mais mortes a registar para as forças norte-americanas no Afeganistão desde agosto de 2011.

Num discurso emocional, o Presidente Joe Biden culpou afiliados do grupo Estado Islâmico no Afeganistão, bastante mais radicais do que os militantes talibã que tomaram o poder há menos de duas semanas.

"Vamos resgatar os americanos, vamos retirar os nossos aliados afegãos e a nossa missão vai continuar", disse Biden.

Mas apesar da intensa pressão para estender o prazo de terça-feira, citou a ameaça de ataques terroristas para manter o plano.

Os talibã regressaram ao poder no Afeganistão duas décadas depois de terem sido afastados numa invasão liderada pelos Estados Unidos, a seguir aos ataques de setembro de 2011 (9/11).