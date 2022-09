Afeganistão no xadrez geopolítico: vitória dos talibãs só será completa com a paz, mas é difícil acreditar em “retoques de maquilhagem”

Com a imprevisibilidade a manter-se, dois lugares refletem por estes dias a incerteza e o caos em que mergulhou o Afeganistão desde a tomada de poder dos talibãs. Em Cabul, o aeroporto é o sinónimo do desespero e da urgência para sair. O movimento que tomou o poder no país quer demonstrar que controla as áreas em redor, mas a NATO fala já em 20 vítimas mortais, mantendo-se a confusão. Já no vale de Panjshir concentram-se os que querem resistir. Ahmad Massoud, uma das principais figuras da oposição, avisou que uma nova guerra civil será inevitável sem um acordo que contemple a partilha de poder.

