O apelo da afegã Lailuma aos líderes ocidentais: "Não reconheçam os talibãs"

Dois dias depois de os talibãs entrarem em Cabul, a jornalista afegã Lailuma Sadid apareceu na conferência de imprensa virtual do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, com um cartaz escrito à mão por detrás da imagem dela que dizia "Afghan lives matter" [as vidas dos afegãos contam].

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler