Afeganistão. Talibãs exploraram tensões dos EUA na região

Os talibãs ultrapassaram as forças da NATO lideradas pelos Estados Unidos em todos os aspetos da estratégia militar e política. Mas parte substancial da forma convicta e determinada como avançaram sobre Cabul deve-se ao forte investimento que fizeram na vertente diplomática.

Os talibãs exploraram amplamente as tensões subjacentes dos Estados Unidos com a China, a Rússia, o Irão e o Paquistão e ganharam virtualmente legitimidade internacional. Em concreto, tiraram partido das linhas de rutura nas relações desconfortáveis que a China mantém há anos com os Estados Unidos e apresentaram-se com sucesso como um parceiro fiável para Pequim.