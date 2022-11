Morre jovem marroquino depois de se ter imolado pelo fogo

Um jovem marroquino morreu depois de ter ateado fogo a si próprio em protesto pela apreensão da sua 'charrette' por agentes da polícia numa pequena cidade próxima de Casablanca, divulgou esta segunda-feira a sua família.

Yassine Lekhmidi, de 25 anos, transportador informal de passageiros, morreu no sábado num hospital de Casablanca, a capital económica de Marrocos, "em consequência dos seus ferimentos", disse o seu irmão, Ahmed Lekhmidi, citado pela agência noticiosa francesa AFP.

O jovem imolou-se pelo fogo a 28 de julho, em frente à câmara de Sidi Bennour, para protestar contra a apreensão "injusta" da sua 'charrette', mas não só: "[Ele] disse-nos que foi alvo de violência por parte das autoridades", acrescentou o irmão.

Não foi, até agora, possível obter qualquer reação junto das autoridades locais. A família do jovem "exige a abertura de um inquérito", adiantou o irmão.

Várias centenas de pessoas manifestaram-se hoje ao fim da tarde em Sidi Bennour exigindo que "seja feita justiça a Yassine", de acordo com um vídeo divulgado por um órgão de comunicação local.

Marrocos tem sido, nos últimos anos, palco de casos de imolação pelo fogo, como gesto último de protesto de pessoas economicamente vulneráveis e que trabalhavam, na maioria, no setor informal, que representa 30% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo as estimativas do banco central do país.

Relatórios nacionais e internacionais alertam frequentemente para as disparidades sociais de Marrocos e para a necessidade de integrar o setor informal no tecido económico nacional.

A crise sanitária causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 agravou a situação, "aprofundando as desigualdades", segundo um estudo recente do Instituto Marroquino de Estatísticas (HCP).