Covid-19. Estados Unidos consideram Portugal um destino de “risco muito elevado”

Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) elevaram o nível de risco de Portugal, Espanha, Chipre e Quirguistão: passou para "muito alto" devido ao crescente número de casos de covid-19 nestes quatro países. Por isso, o Departamento de Estado dos EUA desaconselhou esta segunda-feira as viagens para Portugal e os restantes países.

"Evite viajar para estes destinos. Se tiver de viajar para estes destinos, certifique-se de que está totalmente vacinado antes de viajar", lê-se na atualização desta segunda-feira na página do CDC. Portugal fica, assim, a vermelho no mapa da covid-19 dos Estados Unidos, estando no nível de risco mais elevado (o nível quatro).

Cuba foi outro país que recebeu esta classificação de alerta dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças, mas o Departamento de Estado já tinha desaconselhado os americanos a viajar para este destino.

No mês passado, em junho, o CDC facilitou as recomendações de viagem para mais de 110 países e territórios, depois de rever a sua metodologia de avaliação dos riscos da covid-19. Porém, à medida que os casos aumentam, o CDC emite novos avisos.