Papa Francisco já saiu do bloco operatório. Santa Sé diz que intervenção cirúrgica correu bem

O papa "reagiu bem à intervenção cirúrgica" a um problema no intestino, e, segundo informou a Santa Sé em comunicado, tudo correu bem.

A intervenção decorreu com anestisia geral, aconteceu "ao início da noite" e foi acompanhada por 10 médicos.

"O Santo Padre reagiu bem à operação conduzida pelo professor Sergio Alfieri, com assistência do professor Luigi Sifo, dr. antonio Tortotelli e dr. Roberta Menghi", lê-se no comunicado publicado pelo chefe de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.

O papa pode, no entanto, ficar sob observação cinco dias, segundo as informações divulgadas pelo canal italiano TG24.

A operação a uma "estenose diverticular do colón", pequenas bolsas que se formam e podem não apresentar quaisquer sintomas mas também podem provocar desconforto e sangramento, estava programada e não foi realizada por causa de qualquer urgência médica.