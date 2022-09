Ceuta: Bebé com três semanas salvo da água

Um bebé de três semanas foi resgatado das águas por um agente do Grupo Especial de Atividades Subaquáticas da Guarda Civil (GEAS), entre milhares de imigrantes que passavam pela fronteira de Tarajal para entrarem em Ceuta.

Isabel Bracero, chefe de comunicação da Cruz Vermelha em Ceuta, explicou à agência Efe que se trata de um caso "bastante desagradável, mas ao mesmo tempo com um final feliz".

"Vimos o companheiro da Guarda Civil salvar um bebé da morte certa", referiu Bracero, acrescentando que um elemento da Cruz Vermelha "não hesitou e obviamente apressou-se a ajudar o companheiro e o bebé".

Quando teve lugar o salvamento do bebé, facto que hoje em dia tem destacado a Guarda Civil nas redes sociais, a "situação em geral era confusa. Havia 8.000 pessoas a passar e é preciso estar atento ao lençol de água e terra".

"Foi muito complicado ver que havia uma mãe e um bebé" que precisavam de ajuda, disse, felicitando o agente da Guarda Civil que identificou, "no momento exato", as necessidades da mãe e do bebé.

Bracero explica que, "fica mal dizer, mas é um sucesso" que, apesar de milhares de pessoas terem chegado por mar, muitas sem saber nadar, só uma pessoa tenha morrido.

Salienta que as boas condições do mar e a superficialidade da praia por onde entraram permitiram que a maioria das pessoas que chegaram ilegalmente a Ceuta esta semana, "todos muito jovens", o fizessem em "muito boa saúde".

Ao mesmo tempo que o responsável da Cruz Vermelha contava este episódio, registavam-se chegadas pontuais de imigrantes à praia, alguns deles menores, que foram encaminhados para um armazém na zona industrial de Tarajal, onde estão 1.500 crianças e mulheres.

Na praia, um homem e uma mulher davam comida e bebida aos imigrantes, o que também fizeram no centro da cidade com crianças de oito e nove anos que tinham sido enganadas e pensavam que em Ceuta podiam ver o futebolista Messi, disse Barbara Chellaram, mãe de um menor e "aflita" com a situação a que assistiu nos últimos dias.