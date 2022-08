Podemos estar todos a assistir em direto a algo “ilegal” do lado europeu: o que está mesmo a acontecer em Ceuta?

Atiram-se ao mar, nadam alguns metros em direção ao mar, viram à esquerda, continuam a nadar mas agora em direção ao areal da praia do Tarajal. Assim, aparentemente tão simples: um novo país, um outro continente. Foi isto que cerca de oito mil pessoas fizeram perante a inatividade das autoridades marroquinas - consequência de tensões diplomáticas entre Espanha e Marrocos, mas já lá vamos. A nado, a pé ou em embarcações de borracha, cruzaram a fronteira. Quase metade, garantem as autoridades espanholas, já foi enviada de volta. No entanto, pode estar a ser cometido um crime.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler